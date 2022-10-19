Львовское облэнерго сообщило, что в городе частично отключат электроэнергию

Во Львове частично отключат электроэнергию в ночь на 20 октября. Об этом сообщило Львовское облэнерго, передает РИА Новости.

«Часть Львова будет без электроэнергии сегодня ночью. В связи с ремонтными работами в электросетях, связанными с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 0:00 до 6:00 возможны перерывы в электроснабжении части Львова», — заявили в компании.

Облэнерго не уточнило, в каких именно районах города отключат электроэнергию, «из соображений безопасности».

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко допустил, что в республике могут произойти веерные отключения электроэнергии. Он призвал население подготовиться к тяжелой зиме. 18 октября украинский глава Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине были разрушены 30 процентов электростанций, что в итоге привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.