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19:39, 19 октября 2022Из жизни

Меган Маркл рассказала о своих чувствах после смерти Елизаветы II

Variety: принц Гарри смог увидеть светлую сторону в кончине Елизаветы II
СюжетПохороны королевы Елизаветы:

Фото: Dave Jenkins / Reuters

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что ей было непросто принять кончину Елизаветы II. Своими чувствами после смерти британской королевы она поделилась в интервью журналу Variety.

Маркл призналась, что благодарна судьбе за возможность быть рядом с мужем и поддержать его, когда умерла его бабушка. По ее словам, несмотря на грусть, принц Гарри смог увидеть и светлую сторону в произошедшем: он говорил, что Елизавета II наконец-то воссоединилась с покойным супругом, принцем Филиппом.

Герцогиня Сассекская назвала Елизавету II ярким образцом женского лидерства и примером для подражания. Она призналась, что была рада с ней познакомиться, а их общение было пропитано «приятным теплом». Маркл добавила, что всегда будет гордиться их первым и единственным совместным выходом в свет.

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Кончина королевы напомнила Маркл, что необходимо сосредоточиться на по-настоящему важных вещах. «В переломные моменты жизни начинаешь больше думать о будущем. Задумываешься, на что пустить свою энергию. Сейчас мы полны энергии и энтузиазма по поводу всех проектов, над которыми мы уже давно работаем. Мы также сфокусированы на развитии нашего благотворительного фонда», — заявила супруга принца Гарри, отвечая на вопрос, смогла ли пара пережить потерю и двигаться дальше.

О смерти британской королевы стало известно 8 сентября. Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее тело было перевезено в Лондон. Похороны монарха состоялись 19 сентября в Лондоне. Елизавета II правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев.

Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

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Евгения Черкасова
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