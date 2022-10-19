Звезда «Папиных дочек» высказалась о покинувшем Россию Смольянинове

Актриса Дарья Мельникова заявила, что поддерживает Артура Смольянинова после эмиграции

Российская актриса, звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова высказалась о покинувшем Россию бывшем супруге Артуре Смольянинове. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале Popcake.

Мельникова заявила, что поддерживает артиста после развода и его эмиграции. «У нас просто хорошие на самом деле отношения. Мы друг друга поддерживаем, общаемся, и я очень рада, что у меня в жизни есть такой человек, отец моих детей», — сказала она.

Артистка пояснила, что сама планирует оставаться в России. «Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы. Мы видим разные примеры. Прижиться там всегда было сложно, несмотря на современное стирание границ. Большинство артистов остается и хотело бы продолжать работать здесь», — заключила она.

Ранее стало известно, что на Смольянинова, известного по фильмам «Последний забой», «9 рота» и «Калашников», составили административный протокол за дискредитацию российской армии.

Дело поступило в суд 17 октября. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

