Белый дом заподозрили в стремлении не допустить встречу Путина и Байдена

Politico: Белый дом стремится не допустить встречу Байдена и Путина на саммите G20 на Бали

Белый дом заподозрили в стремлении не допустить встречу президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в ноябре на Бали в Индонезии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, американские госслужащие исключили возможность официальной встречи политиков и предпринимают все возможное для того, чтобы их встреча не состоялась в коридоре на саммите или на групповой фотографии мировых лидеров.

Отмечается, что потенциальное пересечение глав стран на полях саммита создает логистические проблемы для Белого дома. «В то время как Байден планирует избегать Путина, между старшими помощниками в Вашингтоне и Пекине начались переговоры о том, чтобы в рамках G20 состоялась первая личная встреча лидера США и главы Китая Си Цзиньпином», — говорится в газете.

При этом известно, что предшественники Байдена, Барак Обама и Дональд Трамп, непосредственно взаимодействовали с лидерами «враждебными» лидерами. Тем не менее бывший посол США в России Майкл Макфол выразил опасение, что встреча Байдена и Путина может привести к новой эскалации конфликта на Украине.