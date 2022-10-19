В России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

«Известия»: россияне смогут совершать покупки через QR-код

В России внедряют аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». На смартфоне клиента станет генерироваться QR-код, который нужно будет предъявить для считывания сканером в торговой точке. 25 октября новый способ станет доступен для интеграции банкам, пишут «Известия».

Клиенты смогут воспользоваться сервисом по мере внедрения технологии в каждом конкретном банке. Аналог Apple и Google Pay позволит совершать покупки без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. «В отличие от оплаты через СБП, где клиент с помощью телефона сканирует QR-код на кассе магазина, здесь, наоборот, сотрудник магазина сканирует QR-код, который генерится в банковском мобильном приложении клиента. Оплата таким способом быстрее», — рассказал руководитель службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин.

Если новый способ оплаты может появиться уже в октябре, то на его отладку уйдет 6-12 месяцев, говорят эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще оплачивать покупки телефоном при помощи Mir Pay — число таких бесконтактных платежей с сентября 2021 по 2022 год выросло более чем в 370 раз.

Использование Google Pay и Apple Pay стало невозможно с конца февраля, когда западные компании ввели санкции против российских банков.