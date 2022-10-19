Российского полицейского осудят за полумиллионную взятку от рыбной компании

В Сахалинской области осудят экс-начальника отдела МВД за взятку от рыбного предприятия

В Сахалинской области суд рассмотрит дело бывшего начальника ОМВД России по городскому округу Долинский о коррупции. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подполковник полиции согласился не проводить проверку в период лососевой путины, чтобы рыбное предприятие могло добывать рыбу и впоследствии реализовывать ее без привлечения к ответственности. За это экс-начальник отдела МВД должен был получить полмиллиона рублей. Сначала руководитель компании передал ему половину суммы — 250 тысяч.

Полицейского задержали. По материалам регионального УФСБ возбудили дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее в Новосибирске экс-полицейские получили от 3,5 до 4 лет за вымогательство миллиона рублей.