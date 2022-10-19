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12:08, 19 октября 2022Россия

Назван порядок действий в случае получения женщиной-медиком повестки

«Объясняем.рф»: при получении женщиной повестки надо явиться в военкомат для сверки данных

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

При получении повестки женщиной-медиком ей необходимо явиться в военкомат для сверки данных. Такой порядок действий описан на правительственном портале «Объясняем.рф».

«Согласно указанию министра обороны России, женщины на военную службу по мобилизации не призываются. При этом нужно явиться в военкомат для проверки данных», — говорится на сайте.

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Ранее в Минобороны неоднократно подчеркивали, что в рамках проведения частичной мобилизации в России не призывают и не планируют призывать женщин. Там сообщали, что это касается всех россиянок вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других обстоятельств.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко предлагал механизм привлечения женщин к участию в спецоперации. По его словам, россиянок, которые добровольно хотят принять участие в СВО, следует отправить работать в госпитали или волонтерами.

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Анастасия Шейкина
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