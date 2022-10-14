В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной мобилизации
В Минобороны заявили, что женщин не планируют призывать в рамках частичной мобилизацииСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
В рамках проведения частичной мобилизации в России не призывают и не планируют призывать женщин. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
«Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — заявили в ведомстве.
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Ранее планы по призыву женщин опроверг и глава министерства обороны Сергей Шойгу. «Этого не было и в планах на будущее», — сказал он.
До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко предлагал механизм привлечения женщин к участию в спецоперации. По его словам, россиянок, которые добровольно хотят принять участие в СВО, следует отправить работать в госпитали или волонтерами.