В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной мобилизации

В Минобороны заявили, что женщин не планируют призывать в рамках частичной мобилизации

В рамках проведения частичной мобилизации в России не призывают и не планируют призывать женщин. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

«Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — заявили в ведомстве.

Ранее планы по призыву женщин опроверг и глава министерства обороны Сергей Шойгу. «Этого не было и в планах на будущее», — сказал он.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко предлагал механизм привлечения женщин к участию в спецоперации. По его словам, россиянок, которые добровольно хотят принять участие в СВО, следует отправить работать в госпитали или волонтерами.