Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 14 октября 2022Россия

В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной мобилизации

В Минобороны заявили, что женщин не планируют призывать в рамках частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В рамках проведения частичной мобилизации в России не призывают и не планируют призывать женщин. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

«Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — заявили в ведомстве.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Ранее планы по призыву женщин опроверг и глава министерства обороны Сергей Шойгу. «Этого не было и в планах на будущее», — сказал он.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко предлагал механизм привлечения женщин к участию в спецоперации. По его словам, россиянок, которые добровольно хотят принять участие в СВО, следует отправить работать в госпитали или волонтерами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Нурмагомедов оценил уровень MMA в мире
Преподавателя ВШЭ приговорили к 13 годам за домогательства к несовершеннолетним
Умер музыкант и актер Майк Шэнк
Лукашенко призвал не загонять Россию в угол
На Украине предложили ввести потолок на российскую нефть в 10-20 долларов
Стало известно об очередном обстреле российского села со стороны Украины
Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире
В программе Мясникова назвали три ошибки женщин
Отдыхающих в Германии туристов заставили доплачивать за свет и отопление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.