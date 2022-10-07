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В России предложили механизм привлечения женщин к участию в спецоперации

Чернышенко предложил отправлять желающих участвовать в СВО россиянок работать в госпиталя
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россиянок, которые добровольно хотят принять участие в спецоперации на Украине, следует отправлять работать в госпитали или волонтерами. Такой механизм привлечения женщин предложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках совещания по информированию граждан о частичной мобилизации, передает РБК.

Он пояснил, что среди потенциальных добровольцев, желающих участвовать в защите интересов России, есть и женщины. Чернышенко солидарен с мнением представителей Минобороны. Он подчеркнул, что набирать резервистов среди женщин не нужно.

«Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером в случае соответствия и их согласия», — сказал Чернышенко.

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Вице-премьер добавил, что в этой программе могут принять участие и мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт.

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Анна Щербакова
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