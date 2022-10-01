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Шойгу опроверг планы по призыву женщин в рамках частичной мобилизации

Глава Минобороны Шойгу заявил, что женщин не будут призывать по частичной мобилизации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Женщин в России не будут призывать на службу в рамках частичной мобилизации, объявленной в стране. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС в субботу, 1 октября.

Отвечая на вопросы журналистов, Шойгу опроверг информацию о возможном призыве женщин. «Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — подчеркнул министр.

Ранее Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян. Сообщалось, что мобилизованные граждане после слаживания приступят к задачам по контролю и обороне занятых Россией территорий.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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