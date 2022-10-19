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15:05, 19 октября 2022Россия

Путин поручил Собянину координировать работу регионов по повышению безопасности

Путин поручил Собянину как главе Госсовета координировать работу регионов по безопасности
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета безопасности, трансляция велась на платформе «Смотрим».

«Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию государственного совета по направлению "Государственное и муниципальное управление", совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов», — заявил Путин.

В ходе заседания российский лидер поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Его возглавит председатель правительства страны Михаил Мишустин.

19 октября Владимир Путин сообщил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Главы новых российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности.

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Варвара Кошечкина
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