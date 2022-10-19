Путин поручил Собянину координировать работу регионов по повышению безопасности

Путин поручил Собянину как главе Госсовета координировать работу регионов по безопасности

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета безопасности, трансляция велась на платформе «Смотрим».

«Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию государственного совета по направлению "Государственное и муниципальное управление", совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов», — заявил Путин.

В ходе заседания российский лидер поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Его возглавит председатель правительства страны Михаил Мишустин.

19 октября Владимир Путин сообщил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Главы новых российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности.