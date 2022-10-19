Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
1:0
Завершен
Краснодар
Фонбет Кубок России|Группа A
Факел
1:2
Завершен
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа B
Ак Барс
0:0
2-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
1:1
Перерыв
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:0
2-й период
live
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:30 (Мск)
Торпедо М
Фонбет Кубок России|Группа D
20:02, 19 октября 2022Спорт

«Спартак» одержал четвертую победу подряд в Кубке России

«Спартак» победил воронежский «Факел» со счетом 2:1 в матче четвертого тура Кубка России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На третьей добавленной к первому тайму минуте счет открыл защитник москвичей Николай Рассказов. На 51-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Шамар Николсон. На 77-й минуте пенальти реализовал форвард «Факела» Максим Максимов.

Таким образом, «Спартак» одержал четвертую победу подряд в Кубке России. Команда лидирует в турнирной таблице группы В, имея в активе 12 очков. «Факел» занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Факел» примет петербургский «Зенит». Обе встречи пройдут 8 ноября.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о создании «Линий Вагнера» и народного ополчения
Российский моряк рассказал о возвращении из украинского плена
В ДНР объяснили пользу введения военного положения
Задержанный ФСБ на Lamborghini звездный адвокат совершил побег из-под стражи
В ЦБ предсказали ускорение роста цен
Назначен новый глава МВД Великобритании
Артистка «Уральских пельменей» рассказала о критике от друзей
COVID-19 привел к долгосрочным когнитивным нарушениям
«Спартак» одержал четвертую победу подряд в Кубке России
50-летняя блогерша показала тату на теле в молодежном наряде и удивила зрителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.