В СФ ответили на вопрос об отправке срочников в новые регионы после указа Путина

Бондарев заявил, что срочников не будут отправлять в новые регионы РФ после указа Путина

Срочников не будут отправлять в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области для участия в специальной операции после указа о военном положении президента Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«До этого было определено, где могут принимать участие срочники», — пояснил он.

Накануне Совет Федерации проголосовал за принятие указа о военном положении в четырех новых регионах России.

Путин с 20 октября ввел военное положение на территории ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Согласно тексту указу, в новых регионах России вводится режим максимального уровня реагирования, в рамках которого высшие должностные лица регионов будут осуществлять полномочия, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении».

Эти полномочия касаются проведения мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения от ЧС природного и техногенного характера, а также «реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации».