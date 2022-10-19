Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:56, 19 октября 2022Россия

В СФ ответили на вопрос об отправке срочников в новые регионы после указа Путина

Бондарев заявил, что срочников не будут отправлять в новые регионы РФ после указа Путина

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Срочников не будут отправлять в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области для участия в специальной операции после указа о военном положении президента Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«До этого было определено, где могут принимать участие срочники», — пояснил он.

Накануне Совет Федерации проголосовал за принятие указа о военном положении в четырех новых регионах России.

Материалы по теме:
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
Сегодня
Генерал Армагеддон. Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
Генерал Армагеддон.Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
12 октября 2022
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022

Путин с 20 октября ввел военное положение на территории ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Согласно тексту указу, в новых регионах России вводится режим максимального уровня реагирования, в рамках которого высшие должностные лица регионов будут осуществлять полномочия, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении».

Эти полномочия касаются проведения мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения от ЧС природного и техногенного характера, а также «реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Володин сообщил об отсрочке для многодетных отцов от частичной мобилизации
Богатые покупатели массово заинтересовались жильем в Дубае
Раскрыта вредная особенность современного рациона
Во Львове частично отключат электроэнергию
Эрдоган предложил Зеленскому вариант урегулирования конфликта на Украине
Умер режиссер и продюсер Давид Кеосаян
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России
Россиянина задержали по подозрению в смертельном избиении пожилой матери
В Госдуме призвали запретить чиновникам использовать WhatsApp
В Германии прокомментировали новые правила выдачи виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.