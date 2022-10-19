Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в четырех регионах

Совфед 19 октября утвердил указ Путина о введении военного положения в 4 регионах РФ

Совет Федерации проголосовал за принятие указа о введении военного положения в четырех регионах — Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР, ДНР), Херсонщине и Запорожье. Трансляция велась изданием РБК.

Спикер Совведа Валентина Матвиенко отметила, что решение верхней палаты парламента будет немедленно отправлено президенту Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что президент России подписал указ о введении военного положения в ДНР и ЛНР, а также на территории Запорожья и Херсонщины. Согласно тексту указа, военное положение в перечисленных регионах вводится с 00:00 20 октября.

Путин отметил, что главы российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности жителей. Также на местах будут созданы отряды территориальной обороны.