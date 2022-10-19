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18:20, 19 октября 2022Наука и техника

Производство нового iPhone остановлено

The Information: Apple остановила производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса

Фото: Sebastian Ng / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Apple остановила производство одного из своих новых смартфонов. Об этом сообщает издание The Information.

Как стало известно журналисту медиа Уэйну Ма от своих источников, в Apple оказались недовольны низким спросом на iPhone 14 Plus. По словам инсайдера, топ-менеджеры компании велели производителю смартфона немедленно остановить выпуск девайса — устройство вышло в глобальную продажу 7 октября.

Также источники рассказали, что два поставщика Apple, которые производят детали для iPhone 14 Plus, сократили свое производство на 70 и 90 процентов.

По мнению Уэйна Ма, новый телефон Apple провалился в продаже из-за экономического кризиса и высоких темпов инфляции — на фоне глобального сокращения на рынке смартфонов. Также специалист предположил, что Apple могла ошибиться в позиционировании девайса — аппарат заметно отличается от флагманской модели iPhone 14 Pro, но стоит всего на 100 долларов дешевле. Из-за этого потребители могли отдать предпочтение Pro-модели.

При этом Apple не намерена окончательно останавливать выпуск бюджетных смартфонов с большим дисплеем, каким является iPhone 14 Plus. Источники заявили, что в компании уже запланировали выпуск модели iPhone 15 Plus в 2023 году.

В середине октября источники DigiTimes сообщили, что продажи iPhone 14 Plus провалились и оказались ниже ожидаемых. Спрос на iPhone 14 и 14 Plus одинаково низкий, несмотря на высокий интерес рынка к iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

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Андрей Ставицкий
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