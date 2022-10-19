В США признали ошибки Вашингтона в рамках действий на Украине

TAC заявила, что из-за ошибки Байдена будущее Украины будет определять Россия

Вера президента США Джо Байдена в безграничную мощь Америки стала большой ошибкой, из-за которой именно Россия будет определять судьбу Украины по итогам СВО. Об этом заявил обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Дуглас Макгрегор.

По его мнению, администрация Байдена считала, что для защиты американского статуса страны-гегемона, на который покушаются Россия и Китай, нужно использовать все доступные меры, в том числе и в рамках гибридных военных действий. «Политические деятели в Вашингтоне готовы пойти на любой проступок, если он будет совершен во имя уничтожения России», — признал автор.

Макгрегор уверен, что теперь из-за ухудшающегося политического и экономического состояния Украины ее будущее будет определять Россия. «Вашингтон, его союзники по НАТО и украинцы ничего стратегического не получат, а Россия, скорее всего, станет сильнее. США будут сожалеть об этом», — резюмировал обозреватель.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила последствия стремления Вашингтона усилить Киев, заявив, что эффект будет обратным. «Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали. Они планировали использовать ее как плацдарм, как полигон, как инструмент», — заключила Захарова.

