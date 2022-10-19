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10:33, 19 октября 2022Спорт

Российский теннисист решил сменить спортивное гражданство

Теннисист из России Шевченко решил сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан

Фото: IMAGO / KRZYSZTOF CICHOMSKI / Globallookpress.com

Российский теннисист Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

В организации заявили, что получили обращение от российского спортсмена, на данный момент оно находится на рассмотрении. «Нужно принять во внимание, что в Федерацию тенниса Казахстана регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно», — отметили в ФТК.

21-летний Шевченко — седьмая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 149-е место.

Российские теннисисты продолжают выступать на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса.

Дарья Коршунова
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