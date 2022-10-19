В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и других областях УкраиныСюжетВзрывы в Киеве:
Сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал».
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).
Кроме того, о воздушной тревоге предупреждают в Киевской, Черкасской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
18 октября стало известно о взрывах в Киеве. После произошедшего в одном из районов города начались перебои со светом.