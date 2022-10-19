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13:06, 19 октября 2022Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и других областях Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: State Emergency Service of Ukraine

Сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал».

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, о воздушной тревоге предупреждают в Киевской, Черкасской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

18 октября стало известно о взрывах в Киеве. После произошедшего в одном из районов города начались перебои со светом.

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Алевтина Запольская
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