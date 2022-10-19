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13:36, 19 октября 2022Бывший СССР

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

«Страна»: воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Robert Anasch / Unsplash

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна».

Ранее воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

18 октября сообщалось о взрывах в Кривом Роге. По словам мэра города Александра Вилкула, из-за попадания снаряда был разрушен один из энергообъектов в Криворожском районе.

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Алевтина Запольская
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