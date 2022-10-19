Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:54, 19 октября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о разрушении энергетического объекта в Криворожском районе

Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о разрушении объекта энергетической инфраструктуры

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Криворожском районе Украины разрушен объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это произошло «из-за попадания во время последней воздушной тревоги». Уточняется, что в последний раз сигнал звучал 18 октября около 22:15.

Вилкул также отметил, что без электричества остались многие населенные пункты района, а также микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

Ранее мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что инфраструктура города испытала серьезные разрушения. «Есть попадания, разрушения, разрушения серьезные. Но пока последствия мы не комментируем», — сообщил он.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Днепропетровске. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) города не смогла сбить ракеты, которые ударили по объекту инфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Миллиардер из США предложил Киеву отказаться от НАТО и оставить Крым России
Минпромторг попросил промышленность отказаться от иностранных мессенджеров
Россиянам назвали способ снять стресс
Женщина влюбилась в мужа любовницы своего мужа
Иностранным наемникам выдали украинскую форму
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
На Украине заявили о разрушении энергетического объекта в Криворожском районе
Названы самые распространенные в Подмосковье преступления
Лечение от депрессии изменило структуру мозга
В США назвали исключенных из антироссийских санкций «священных коров» ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.