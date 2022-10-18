Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:20, 18 октября 2022Бывший СССР

В Кривом Роге зафиксировали серьезные разрушения

Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что инфраструктура города испытала серьезные разрушения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Кривом Роге зафиксировали серьезные разрушения после ударов, сообщил мэр города Александр Вилкул, передает РИА Новости. При этом последствия таких разрушений он комментировать не стал.

«Есть попадания, разрушения, разрушения серьезные. Но пока последствия мы не комментируем», — рассказал он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Днепропетровске. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) города не смогла сбить ракеты, которые ударили по объекту инфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Следствие назвало основную версию крушения Су-34 в Ейске
Правительство изменило требования для компаний с мобилизованными сотрудниками
Появились подробности наезда российского космонавта на пешехода
Клубы итальянской Серии А заинтересовались 17-летним футболистом «Локомотива»
В «Роскосмосе» прокомментировали ДТП с участием космонавта Артемьева
Владелец Louis Vuitton испугался летать на частном самолете
На Украине допустили веерные отключения электроэнергии
Россияне бросились покупать один вид товаров
На Украине заметили снятые с вооружения шведские орудия
ВСУ начали обстрел двух российских поселков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.