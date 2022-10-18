Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что инфраструктура города испытала серьезные разрушения

В Кривом Роге зафиксировали серьезные разрушения после ударов, сообщил мэр города Александр Вилкул, передает РИА Новости. При этом последствия таких разрушений он комментировать не стал.

«Есть попадания, разрушения, разрушения серьезные. Но пока последствия мы не комментируем», — рассказал он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Днепропетровске. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) города не смогла сбить ракеты, которые ударили по объекту инфраструктуры.