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16:54, 19 октября 2022Россия

В Херсоне рассказали о продолжающихся ударах по Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: ВСУ продолжают наносить удары по Каховской ГЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по шлюзам Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для того, чтобы подтопить территории ниже по Днепру, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, если разрушить шлюзы, вода большим потоком хлынет в нижнюю часть Днепра. «Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства», — заявил он журналистам, отметив, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется на 1-1,5 метра.

Тем не менее Херсону, который находится на высоком правом берегу, это не несет большой угрозы затопления, а там, где подобная вероятность есть, власти примут необходимые меры, чтобы минимизировать последствия. «Некоторые микрорайоны областного центра, как Остров, которые ниже стоят, там может вода подняться. Именно там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время», — объяснил он.

Принимаемые властями меры по сбросу воды в Каховское водохранилище позволят избежать трагических последствий для населенных пунктов на левом берегу, где может подняться вода, подчеркнул Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что на Каховской гидроэлектростанции начали сбрасывать воду из водохранилища из-за опасения подрыва дамбы.

18 октября командующий спецоперацией на Украине генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что у России есть данные о подготовке Киевом массированного удара по Каховской ГЭС. Подобные действия украинских войск могут привести к уничтожению инфраструктуры и значительным жертвам среди мирных жителей, отметил он.

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Варвара Кошечкина
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