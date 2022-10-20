Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:51, 20 октября 2022Культура

Песню Веры Брежневой попросили проверить на экстремизм

Генпрокуратуру попросили проверить песню Веры Брежневой «Вышиванка» на экстремизм

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Генпрокуратуру России попросили проверить новую песню украинской исполнительницы Веры Брежневой «Вышиванка». Об этом сообщает Life.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение генпрокурору Игорю Краснову. «В песне, которую Вера Брежнева выбрала для возвращения на украинскую сцену, речь идет о вышивании рубашки для молодого человека нитками черного и красного цветов, что наводит на определенные ассоциации с флагом "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация)», — отмечается в обращении Краснова.

Трек был опубликован на YouTube 19 октября. «Считающаяся народной песня в действительности принадлежит авторству известных украинских деятелей — поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера. Она зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней», — говорится в описании.

Ранее Вера Брежнева покинула Россию вместе со своим супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму
Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко
В законопроекте об ЛГБТ-пропаганде прописали выдворение нарушителей-иностранцев
В России оценили решение датчанина покинуть зал из-за выступления главы ОКР
Стало известно наказание по внесенному закону о запрете ЛГБТ-пропаганды
Warner Bros. Discovery выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец»
Песню Веры Брежневой попросили проверить на экстремизм
Путин наградил бизнесмена Ротенберга
Европейская страна запаслась газом почти на год вперед
В Госдуме захотели распространить срочную службу в армии на женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.