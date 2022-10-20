Песню Веры Брежневой попросили проверить на экстремизм

Генпрокуратуру попросили проверить песню Веры Брежневой «Вышиванка» на экстремизм

Генпрокуратуру России попросили проверить новую песню украинской исполнительницы Веры Брежневой «Вышиванка». Об этом сообщает Life.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение генпрокурору Игорю Краснову. «В песне, которую Вера Брежнева выбрала для возвращения на украинскую сцену, речь идет о вышивании рубашки для молодого человека нитками черного и красного цветов, что наводит на определенные ассоциации с флагом "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация)», — отмечается в обращении Краснова.

Трек был опубликован на YouTube 19 октября. «Считающаяся народной песня в действительности принадлежит авторству известных украинских деятелей — поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера. Она зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней», — говорится в описании.

Ранее Вера Брежнева покинула Россию вместе со своим супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе.