69-я параллель
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14:09, 20 октября 202269-я параллель

Еще в одном регионе России объявили о завершении частичной мобилизации

Губернатор Чукотского автономного округа Копин объявил о завершении частичной мобилизации

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Чукотский автономный округ завершил отправку мобилизованных россиян в зону специальной военной операции (СВО). Об этом губернатор российского региона Роман Копин рассказал в своем Telegram-канале.

«С отправкой второй группы резервистов мобилизационное задание в регионе выполнено», — сказано в сообщении.

Помимо этого, Копин провел первое заседание регионального Оперативного штаба, в ходе которого поручил обеспечить стабильную работу стратегических объектов, влияющих на жизнь людей и функционирование экономики.

Губернатор подчеркнул, что жители Чукотки должны быть под защитой в любых обстоятельствах, и пообещал поддержку мобилизованным и их семьям.

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация по всей стране будет закончена примерно за две недели, подчеркнув, что из запланированных 300 тысяч мобилизованы уже 222 тысячи человек. О выполнении плана по частичной мобилизации объявили более 35 российских регионов.

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Варвара Родикова
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