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19:32, 20 октября 2022Из жизни

Мать разглядела в рисунке сына сбывшееся предсказание и испугалась

The Mirror: женщина рассказала о сбывшемся предсказании о беременности от ее сына

Фото: @GirlsGoneChild

Пользовательница Twitter Ребекка Вульф рассказала, что разглядела сбывшееся предсказание в рисунке своего сына. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Женщина сообщила, что ее ребенок нарисовал картинку, на которой синим фломастером была изображена семья из четырех человек: мать и отец, сам мальчик и его младшая сестра. Над ними красным фломастером были нарисованы два перевернутых маленьких ребенка.

Вульф считает, что детский рисунок предсказал ее беременность: через год после того, как ее сын нарисовал это, она родила двойню. Она признается, что сильно испугалась, осознав тайный смысл рисунка.

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Женщина опубликовала копию картинки в ответ на пост, автор которого просил родителей поделиться самыми пугающими историями о своих детях. «Когда я смотрю на это изображение, мне кажется, что ваш сын нарисовал, как души двойни прибывают в этот мир», — заявил один из авторов комментариев.

«Когда моей дочери было четыре или пять лет, она спокойно утверждала, что когда-то была замужем за мужчиной по имени Брэд Хаффингтон. На вопрос, что с ним случилось, она с легкой грустью заявила, что он пропал в море», — написала в комментариях другая пользовательница.

Еще одна женщина рассказала, что четырехлетний ребенок подарил ей воздушный шарик и сказал, что она может хранить его в течение всей беременности. «Я удивилась и спросила, когда забеременею. Он ответил, что через пять дней, и убежал. Мы пытались зачать ребенка три года, и у меня было три выкидыша. Три дня спустя тест показал положительный результат», — отметила она.

Ранее сообщалось, что на конкурсе детских рисунков, организованном полицией литовского города Неринга одной из лучших работ было признано изображение отрубленных пальцев. Конкурс, по словам организаторов, был призван воспитывать у детей активную гражданскую позицию и побуждать их к сотрудничеству с правоохранительными органами.

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Алиса Дмитриева
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