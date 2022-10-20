Жираф затоптал годовалую девочку и ее мать

The Mirror: в африканском заповеднике жираф убил годовалую девочку и покалечил ее мать

В Южно-Африканской Республике жираф покалечил 25-летнюю женщину и убил ее годовалого ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

Мать и дочь подверглись нападению животного в среду, 19 октября, когда отправились в природный заповедник Kuleni Game Park недалеко от города Дурбан. Жираф затоптал 16-месячного ребенка и его мать, после чего пострадавшие были доставлены в больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована, она находится в критическом состоянии. Полиция начала расследование по факту смерти ребенка.

Жирафы могут достигать высоты шесть метров и весить до 1,2 тонны. Нападая, животное может всего одним ударом копыта смертельно ранить человека.

Ранее сообщалось, что жительница мексиканского города Мехико получила травму в тот момент, когда возлюбленный делал ей предложение в сафари-парке. В помолвку вмешался жираф, который ударил девушку и повредил ей шею.

