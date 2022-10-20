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09:41, 20 октября 2022Мир

США отказались верить версии Ирана по дронам на Украине

Госдеп США отклонил заверения Ирана в том, что он не поставлял России дроны для СВО

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

США отказались верить версии Ирана касательно поставок дронов России для проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Госдепартамент отклонил заверения постоянного представителя Ирана при ООН Амида Саида Иравани в том, что Тегеран не поставлял Москве беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Прайс заявил, что Соединенные Штаты не сомневаются в происхождении дронов-камикадзе, которые фиксирует украинская сторона в ходе конфликта.

По его словам, в связи с этим США подготовят введение санкций против Тегерана.

Ранее на закрытом заседании Совета Безопасности ООН Иравани категорически отверг обвинения со стороны Запада в передаче России БПЛА, которые якобы применяются на Украине. Он объяснил, что западные страны превратно интерпретируют резолюцию 2231, в которой раскрывается содержание иранской ядерной сделки.

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Виктория Кондратьева
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