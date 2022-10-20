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22:32, 20 октября 2022Мир

ООН заявила об ожидании «зеленого света» от России для посещения Еленовки

Представитель генсека ООН Дюжаррик ожидает «зеленого света» от РФ для посещения Еленовки

Фото: РИА Новости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация ожидает «зеленого света» от России в контексте обеспечения безопасности и предоставления доступа для посещения Еленовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

«Мы в контакте с украинцами и с РФ. Мы ждем "зеленого света" от российской стороны в том, что касается безопасности и доступа», — сказал он, комментируя сроки отправки ООН по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.

29 июля ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в поселке Еленовка с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли более 50 человек, в том числе бойцы полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Марина Совина
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