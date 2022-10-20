ООН заявила об ожидании «зеленого света» от России для посещения Еленовки

Представитель генсека ООН Дюжаррик ожидает «зеленого света» от РФ для посещения Еленовки

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация ожидает «зеленого света» от России в контексте обеспечения безопасности и предоставления доступа для посещения Еленовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

«Мы в контакте с украинцами и с РФ. Мы ждем "зеленого света" от российской стороны в том, что касается безопасности и доступа», — сказал он, комментируя сроки отправки ООН по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.

29 июля ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в поселке Еленовка с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли более 50 человек, в том числе бойцы полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).