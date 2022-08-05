В СКР назвали оружие с помощью которого ВСУ ударили по Еленовке

В СКР рассказали, что удар ВСУ по Еленовке в ДНР был нанесен оружием НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке на территории Донецкой народной республики (ДНР) при помощи дальнобойного оружия НАТО, в том числе используя реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственный комитет (СК) России.

«В целях устранения свидетелей совершенных преступлений со стороны Украины был нанесен удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства подтверждают, что это были умышленные, спланированные действия украинской стороны с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО, в том числе реактивной системы залпового огня "Хаймарс"», — заявили в ведомстве.

29 июля стало известно об ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке. В результате погибли 50 военнопленных солдат Украины.