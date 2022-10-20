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08:21, 20 октября 2022Россия

Еще в одном российском регионе завершили мобилизацию

Магаданский губернатор Носов сообщил о выполнении задач по частичной мобилизации

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В Магаданской области выполнили все необходимые задачи по частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Носов в Telegram-канале.

«Задачи по частичной мобилизации Магаданская область выполнила полностью», — написал Носов.

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Он также сообщил о подписании постановления, согласно которому каждому мобилизованному из Магаданской области единовременно выплатят 150 тысяч рублей. По мнению главы региона, эта сумма поможет военнослужащим их семьям поддерживать уровень качества жизни.

В Магаданской области детям мобилизованных также полностью компенсируют стоимость детского сада, а школьникам 5-11 классов — предоставят бесплатное горячее питание.

18 октября президент России Владимир Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации по всей стране. Глава государства сказал, что она будет закончена будет закончена примерно за две недели, подчеркнув, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

В более чем 35 регионах России сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации. В частности, 17 октября о завершении мобилизации заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник пояснил, что повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие. Вслед за столицей об аналогичном решении объявили власти Подмосковья.

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Анастасия Шейкина
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