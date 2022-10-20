В Совфеде объяснили введение военного положения в четырех новых регионах

Джабаров заявил, что военное положение в новых регионах упростит работу военнослужащих

Введение военного положения в четырех новых регионах России упростит работу военнослужащих, которым не придется согласовывать каждый шаг с гражданской администрацией. Так решение президента объяснил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, основная роль в данной ситуации отводится военным, которые будут осуществлять этот режим в соответствии со своими полномочиями. Однако это не значит, что врио губернаторов отстраняются, заявил Джабаров.

При этом все перечисленные в законе ограничительные меры являются возможными, но не обязательными, уточнил сенатор. Главное — закрыть внешнюю границу новых регионов России, чтобы под видом беженцев и переселенцев ее не могли пересечь шпионы и террористы, заключил парламентарий.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на территории Запорожской и Херсонской областей. Военное положение в перечисленных регионах ввели с 00:00 четверга, 20 октября.