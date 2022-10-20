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01:43, 20 октября 2022Бывший СССР

Веерные отключения света в Киеве начались раньше срока

Киевские электросети заявили о начале веерных отключений электроэнергии в городе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Веерные отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области начались раньше срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети» и ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Сразу в нескольких районах Киева энергоснабжение рухнуло в среду, 19 октября, в 23:34 по местному времени. Такое явление объяснили намеренным отключением «во избежание аварии».

Мэр Киева Виталий Кличко в это же время объявил, что на троллейбусные маршруты в Киеве завтра выйдут автобусы «с целью экономии электроэнергии».

Ранее в среду заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны, что с 20 октября по всей Украине начнутся временные отключения электричества. С четверга на Украине также будет ограничено уличное освещение, отметил он.

Марина Совина
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