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14:54, 20 октября 2022Россия

Мобилизованного онколога из Братска вернули домой

В Братске единственный в онкодиспансере хирург-онколог получил отсрочку от мобилизации

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Единственному в онкодиспансере в Братске хирургу-онкологу Сурену Бозояну дали отсрочку от мобилизации и вернули домой из воинской части Новосибирска. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области.

По словам жены мобилизованного, онколога призвали, несмотря на то, что он единственный кормилец в семье с пятью детьми, а супруга находится в декретном отпуске. Врача отправили в учебную часть без изучения представленных в военкомат справок и позднее назвали добровольцем.

Возвращения онколога домой добивались мэр Братска, военный прокурор и Иркутское отделение ОНФ.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что, если призывать онкологов в рамках частичной мобилизации в России, «оголяется сама технология лечения больных», подчеркнув, что в онкологии есть очень редкие специальности.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял «бестолковщину» при частичной мобилизации старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями, подчеркнув, что работы по обновлению информационной базы подходят к концу. Глава государства ранее также поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.

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Анастасия Шейкина
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