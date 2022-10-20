Аналитик описал последствия экономии электроэнергии в Европе

Аналитик Демидов допустил частичный переход на зеленую энергетику из-за экономии в Европе

Одним из последствий сокращения потребления электроэнергии в Европе станет разгон инфляции, что ударит в первую очередь по населению экономящих стран. Впрочем, это может стать драйвером для усиленного перехода на зеленую энергетику, в том числе в домохозяйствах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Планы ЕС

«Существует директива Еврокомиссии о добровольном снижении потребления электроэнергии на 15 процентов, сделать это рекомендуется всем странам, — напомнил Демидов. — При этом если будет введен режим ЧС, то директива становится обязательной к выполнению».

Подобное снижение потребления аналитик считает вполне реальным, прежде всего из-за того, что часть производств, потреблявших электроэнергию в больших объемах, уже закрывается. Кроме того, вводятся и нормативы потребления.

«Согласно нормативам, предприятие может потребить только определенное количество кубометров газа в год. Все, что идет сверх этого, оплачивается по высокой ставке. Также вводится контроль температуры в жилых помещениях», — рассказал Демидов.

Последствия для бизнеса и населения

В первую очередь нормирование потребления электроэнергии обязательно приведет к росту цен практически на все группы товаров. Причем произойдет это, уверен аналитик, даже несмотря на огромные субсидии.

Германия уже потратила на субсидирование 100 миллиардов евро, всего до конца отопительного сезона планируется потратить 200 миллиардов. Британия также вложила 170 миллиардов, и эти траты будут только расти. С одной стороны, для населения это плюс — субсидии помогут хоть как-то урезать огромные счета. С другой — это неизбежно повлечет за собой рост инфляции Владимир Демидов аналитик

Он объяснил, что, по сути, на данный момент государства кредитуют сами себя: они берут в долг у ЕС, у банковского сектора. Такие шаги разгоняют инфляцию, которая, в свою очередь, бьет по населению.

Бизнесу в этих условиях тоже живется непросто: из-за высоких цен на газ, по словам Демидова, в Германии уже закрылось порядка 25 процентов предприятий малого бизнеса. В среднем бизнесе 15 процентов производящих компаний перестали принимать заказы на ближайших год.

«То же и в большом секторе: правительство Германии национализировало три крупнейших компании-генератора электроэнергии, то есть они банкроты. Крупнейшие металлурги, которыми славилась страна, заявили о приостановке своих заводов и переносе части производства в другие страны, где цена на газ ниже. Возможно, если Турция действительно станет газовым хабом, некоторые производства будут перенесены туда», — допустил аналитик.

Зеленая энергетика

Подобная кажущаяся критической ситуация все же может иметь свои плюсы. Например, она может стать драйвером перехода на зеленую энергетику, в том числе в рамках домохозяйств.

«В каком-то журнале даже писали, что президент России Владимир Путин стал самым влиятельным человеком в плане экологии, ведь он заставил мир переходить на зеленую энергетику. А ведь она и правда может быть эффективной, правда, при определенных условиях», — рассказал Демидов.

Например, в 2020 году благодаря ветрякам в Великобритании удалось покрыть 40 процентов потребления. А вот в 2021 году ветра были слабыми, поэтому турбины сгенерировали только 10 процентов Владимир Демидов аналитик

Проблема, как он объяснил, состоит в том, что до сих пор непонятно, как аккумулировать, хранить энергию, выработанную таким путем, что и делает зеленую энергетику такой нестабильной.

«Вероятно, в рамках одной семьи можно поставить солнечную панель и как-то прожить, но в рамках целой страны это пока невозможно. Предприятия потребляют огромные объемы газа и электроэнергии, чтобы их обеспечить, потребуется заставить всю Европу солнечными батареями и ветряками», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что в Великобритании введены часы, в которые электроэнергия дешевле, чем в остальные, рассказала местная жительница, автор блога «Жизнь в Англии» Ольга Шевченко. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что пока старается не обогревать дом дополнительно, но позже будет это делать в более дешевые часы.