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10:29, 16 октября 2022Мир

В Британии рассказали о способах экономии на электроэнергии

Жительница Британии рассказала об экономии на электроэнергии и отоплении

Фото: Luke MacGregor / Reuters

В Великобритании введены часы, в которые электроэнергия дешевле, чем в остальные, рассказала местная жительница, автор блога «Жизнь в Англии» Ольга Шевченко. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что пока старается не обогревать дом дополнительно, но позже будет это делать в более дешевые часы.

Женщина сообщила, что британцы, находящиеся большую часть дня дома, изучают информацию по поводу выделенных часов. «Я работаю дома и собираюсь включать отопление в то время, когда будет дешевле», — добавила она.

Также Ольга поделилась, что местные жители закупаются теплыми вещами.

«Многие покупают очень толстые пижамы и домашние валеночки, кенгурятники для детей. Мы тоже одеваемся дома очень хорошо. Стараемся пока не топить», — рассказала она.

Жительница Британии отметила, что в стране планируют ввести ограничения на потребление электроэнергии, однако пока их нет.

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Алена Шевченко
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