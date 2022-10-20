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11:53, 20 октября 2022Силовые структуры

В российском городе возле многоэтажного дома нашли расчлененное тело женщины

В Якутске жильцы многоэтажного дома нашли расчлененное тело женщины за мусорным баком

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Пакет с фрагментами частей тела женщины обнаружили местные жители в одном из районов Якутска. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия).

Жильцы многоэтажного дома на улице Лермонтова заметили возле мусорных баков черный пакет, в котором оказалось расчлененное тело, и вызвали полицию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Задержаны двое подозреваемых в убийстве женщины.

Ранее сообщалось, что расчлененное тело женщины нашли в Новом Уренгое.

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Илона Палей
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