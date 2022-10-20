Рост трат Грузии на нефть из России в несколько раз объяснили

Аналитик Демидов объяснил рост трат Грузии на нефть из России в 4,5 раза перепродажей

Грузия стала закупать очень много российской нефти и нефтепродуктов, рассказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. С чем это может быть связано, он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что за девять месяцев текущего года Грузия закупила у России нефти на 431 миллион долларов, что на 348 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. За сентябрь доля российской нефти в общем объеме импорта составила 63 процента, в начале года эта доля составляла 16 процентов, сообщил портал «EurAsia Daily».

В целом, тенденция по увеличению импорта нефти наблюдается во всей Европе, отметил Демидов. «Сейчас, в принципе, все стараются закупить как можно больше нефти, в том числе и в России. Это все в преддверии 5 декабря, когда планируют забанить поставки российской нефти по морю», — пояснил он.

Рост трат Грузии на российскую нефть в 4,5 раза может быть обусловлен перепродажей топлива, считает аналитик. «Если взглянуть на общий товарооборот с Грузией, мы увидим, что он вырос чуть ли не на 50 процентов за последние полгода. Я могу предположить, что это говорит о том, что Грузия просто перепродает товар, и это связано не только с нефтью, но и с другими товарами. То есть в данной ситуации Грузия и для себя покупает, и перепродает. Скорее всего, в этом дело», — предположил Демидов.

В отчете Национальной службы статистики Грузии сказано, что с января по сентябрь 2022 года Россия увеличила товарооборот с Грузией в полтора раза, то есть на 50 процентов.

Ранее стало известно, что в августе текущего года Испания закупила российского газа на 102,2 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а Япония увеличила импорт СПГ из России в этот же период на 211,2 процента.

