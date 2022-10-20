Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:45, 20 октября 2022Экономика

Рост трат Грузии на нефть из России в несколько раз объяснили

Аналитик Демидов объяснил рост трат Грузии на нефть из России в 4,5 раза перепродажей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress

Грузия стала закупать очень много российской нефти и нефтепродуктов, рассказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. С чем это может быть связано, он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что за девять месяцев текущего года Грузия закупила у России нефти на 431 миллион долларов, что на 348 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. За сентябрь доля российской нефти в общем объеме импорта составила 63 процента, в начале года эта доля составляла 16 процентов, сообщил портал «EurAsia Daily».

В целом, тенденция по увеличению импорта нефти наблюдается во всей Европе, отметил Демидов. «Сейчас, в принципе, все стараются закупить как можно больше нефти, в том числе и в России. Это все в преддверии 5 декабря, когда планируют забанить поставки российской нефти по морю», — пояснил он.

Материалы по теме:
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022
Разворот к морю. Грузооборот морских портов планируют увеличить более чем на треть. Почему это важно?
Разворот к морю.Грузооборот морских портов планируют увеличить более чем на треть. Почему это важно?
29 августа 2022

Рост трат Грузии на российскую нефть в 4,5 раза может быть обусловлен перепродажей топлива, считает аналитик. «Если взглянуть на общий товарооборот с Грузией, мы увидим, что он вырос чуть ли не на 50 процентов за последние полгода. Я могу предположить, что это говорит о том, что Грузия просто перепродает товар, и это связано не только с нефтью, но и с другими товарами. То есть в данной ситуации Грузия и для себя покупает, и перепродает. Скорее всего, в этом дело», — предположил Демидов.

В отчете Национальной службы статистики Грузии сказано, что с января по сентябрь 2022 года Россия увеличила товарооборот с Грузией в полтора раза, то есть на 50 процентов.

Ранее стало известно, что в августе текущего года Испания закупила российского газа на 102,2 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а Япония увеличила импорт СПГ из России в этот же период на 211,2 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало кадры уничтожения дронами-камикадзе техники ВСУ
В США рассказали о способах борьбы с «иранскими» беспилотниками на Украине
Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и задержали пособника ВСУ
В российском городе возле многоэтажного дома нашли расчлененное тело женщины
В НАТО рассказали о процессе вступления Швеции и Финляндии в альянс
В Госдуме объяснили решение Кадырова отправить сыновей в зону спецоперации
Тело подростка нашли повешенным на обрывке каната в Подмосковье
В Подмосковье врача с бронью призвали за несколько часов до конца мобилизации
Лукашенко захотел провести выборы по новым правилам
Zara назвала цену для продажи своих магазинов в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.