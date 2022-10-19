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15:30, 19 октября 2022Экономика

Россия нарастила товарооборот с одной страной

Грузия отчиталась о росте товарооборота с Россией на 50%, до $1,7 млрд с начала 2022 года

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

С января по сентябрь 2022 года Россия увеличила товарооборот с Грузией в полтора раза (на 50 процентов), до 1,7 миллиарда долларов. Об этом сказано в отчете Национальной службы статистики Грузии.

В настоящее время Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции, на третьем месте — Китай. За девять месяцев доля России в объеме внешней торговли Грузии составила 12,6 процента.

За данный период Грузия поставила в страну товаров на 473,2 миллиона долларов. Россия закупила в Грузии 44 тысячи тонн натуральных вин, 54 тысячи тонн ферросплавов (сплавов железа), более 3,2 тысячи легковых автомобилей, а также более 7,6 тысячи тонн спиртных напитков и 63 тысяч тонн минеральных и пресных вод. В текущем году грузинский экспорт вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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При этом экспорт из России вырос в 2,6 раза, до 1,24 миллиона долларов. Страна поставила Грузии более 434 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, 130 тысяч тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки, 87 тысяч тонн кокса и полукокса, 172 тысячи тонн нефтяных газов и углеводородов, а также 96 тысяч тонн пшеницы и меслина.

Общий внешнеторговый оборот Грузии за девять месяцев достиг 13,6 миллиарда долларов, что на 35,3 процента больше в годовом выражении. Экспорт составил 4,09 миллиарда долларов (плюс 37,4 процента), а импорт — 9,5 миллиарда долларов (34,4 процента).

В конце августа стало известно, что Грузия решила сократить экспорт вина в Россию и в течение пяти лет уменьшить долю страны в общем объеме поставок за рубеж до 40 процентов.

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Мария Грушко
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