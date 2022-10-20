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08:37, 20 октября 2022Бывший СССР

В Казахстане прокомментировали включение Токаева в список «Миротворца»

Глава МИД Казахстана: включение Токаева в список «Миротворца» не отражает позицию Киева

Фото: Пресс-служба президента Казахстана / РИА Новости

Включение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в список украинского сайта «Миротворец» в 2019 году не является отражением официальной позиции Киева. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает ТАСС.

«Давайте исходить из того, что представляет собой центр “Миротворец“. Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. Поскольку это негосударственная [структура], она, естественно, не отражает официальную позицию [украинского руководства]», — пояснил он.

Глава МИД отметил, что данная публикация никак не дискредитирует казахстанского президента. «Каких-либо угроз нет, иначе это было бы предметом обсуждений, в том числе спецслужб. В том, что сайт "Миротворец" делает ссылку на высказывание президента, я не вижу ничего чисто политического», — заявил министр.

Тлеуберди также обратил внимание, что ссылка на высказывание Токаева была размещена на «Миротворце» почти три года назад, однако тогда это не вызвало такого резонанса. «Сейчас — в эпоху информационных войн — надо смотреть на актуальность этой информации, в чьих интересах она поднимается», — подчеркнул он.

Ранее СМИ обратили внимание на внесение президента Казахстана в базу «Миротворца». Авторы украинского проекта обвинили главу республики в «публичном отрицании российской агрессии против Украины», а также «отрицании нападения России на Украину и захвата ее территорий».

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Георгий Нестеров
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