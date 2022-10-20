Звезда «Гарри Поттера» вспомнил два главных после побега из рехаба разговора

Звезда «Гарри Поттера» Фелтон заявил, что его жизнь изменил вопрос незнакомца о богатстве

35-летний британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, заявил, что его жизнь изменил вопрос незнакомца о богатстве. Два главных после побега из рехаба разговора звезда поттерианы вспомнил в своей книге «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос взросления волшебника», передает Usa Today.

По словам Фелтона, некоторое время назад он сбежал из реабилитационного центра в Малибу (Калифорния, США), и скитался по Голливуду в рваной одежде. Он зашел на заправку, где старик за кассовым аппаратом дал ему 20 долларов и бутылку воды. «Вы богатый человек?» — спросил продавец, и это заставило разбогатевшего в 13 лет Фелтона крепко задуматься над тем, какой дать ответ.

Кроме того, он рассказал о разговоре со своей коллегой по Гарри Поттеру Эммой Уотсон, исполнительницей роли Гермионы. Именно она попросила его поделиться подробной историей его жизни, в том числе побега из рехаба. «Эмма очень вдохновила меня, когда сказала, что это найдет отклик у людей. Было бы не совсем правильно говорить только о хороших вещах... После поддержки я достаточно поверил в себя, чтобы сказать — а знаете, это произошло, и это часть моей жизни», — написал он.

Фелтон также признался, что Эмма Уотсон читала ранние черновики его книги. «Я не очень хотел говорить о своей семье, о личной жизни, не только о хороших моментах, но и о некоторых плохих. Очевидно, будет страшновато поделиться этим с миром. Но она оказала на меня огромное влияние, сказав: "Нет, выложи там все. Доверься себе. Люди действительно поймут "», — рассказал артист.

После того как Фелтон прошел курс лечения от алкоголизма и написал книгу, он осознал, что благодарен за то, что у него в жизни было много интересного опыта, а фильмы, в которых он снимался, до сих пор смотрят дети по всему миру. Он завершил интервью словами, что сейчас действительно чувствует себя удачливым и духовно богатым.

В интервью артист также заявил, что регулярно выпивал по несколько бутылок пива еще до захода солнца и рюмке виски к каждой из них. Фелтон подчеркнул, что в тот момент его зависимость была симптомом более глубоких проблем с психическим здоровьем.

