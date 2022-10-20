В Минцифры рассказали о подключении военкоматов к интернету

Минцифры подключит все военкоматы в России к защищенному интернету в 2023 году

Глава Министерства цифрового развития (Минцифры) Максут Шадаев сообщил, что все военкоматы в России подключат к защищенному интернету в 2023 году. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

«В следующем году все военные комиссариаты будут подключены к защищенному интернету и к сети Минобороны», — сказал Шадаев. Как отмечает ТАСС, министр также напомнил, что программа подключения военкоматов к интернету реализуется в России с 2019 года.

Ранее Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России. В министерстве заявили, что на данный момент предпосылок для этого нет.

В марте сообщалось, что Россия затормозит развитие мобильного интернета на фоне проблем с оборудованием. Уточнялось, что Минцифры решило временно освободить операторов от части требований по покрытию LTE-сетями.