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Россия затормозит развитие мобильного интернета на фоне проблем с оборудованием

Минцифры решило временно освободить операторов от части требований по LTE-покрытию

Фото: Shutterstock

Минцифры приняло решение временно освободить операторов от части требований, касающихся развития связи и мобильного интернета, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов до конца 2022 года вводит мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек», — говорится в заявлении.

О решении ведомства затормозить с требованиями стало известно на фоне появления информации о том, что операторы сотовой связи сталкиваются с нехваткой оборудования на фоне санкций. По данным «Коммерсанта», в нынешних условиях они смогут обеспечивать стабильное соединение в течение четырех-шести месяцев, а с июня-августа риски сбоев и нестабильность работы сети значительно возрастут.

Из документа, принятого с участием компаний и подготовленного для отправки в правительство, следует также, что летом проблемы могут коснуться и технологических сетей связи железнодорожного транспорта, и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По мнению участников комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, сохранить работоспособность возможно только при отказе от всех планов развития, чтобы использовать закупленное для него оборудование в текущей работе.

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Платон Щукин
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