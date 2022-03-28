Операторы предупредили о сбоях в сотовой связи из-за нехватки оборудования

«Ъ»: российские операторы связи предупредили о сбоях летом из-за нехватки оборудования

При нынешних экономических условиях российские операторы сотовой связи смогут обеспечивать стабильное соединение в течение четырех-шести месяцев, а с июня-августа риски сбоев и нестабильность работы сети значительно возрастут. Об этом со ссылкой на документ, принятый с участием компаний и подготовленный для отправки в правительство, пишет «Коммерсантъ».

Ситуацию 21 марта обсуждала комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT (включает представителей МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», GS Group, ОАО РЖД и других компаний). В ходе дискуссии говорилось, что цена на телеком-оборудование уже выросла на 40 процентов из-за ухода западных поставщиков и снижения курса рубля. Однако вскоре на фоне нехватки всех товаров возможен повышение еще на 80 процентов.

Составители документа предупреждают, что при этом летом проблемы могут коснуться и технологических сетей связи железнодорожного транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По мнению участников комиссии, сохранить работоспособность хоть в каком-то виде возможно только при отказе от всех планов развития, чтобы использовать закупленное для него оборудование в текущей работе.

По оценке комиссии, капитальные затраты крупнейших операторов связи даже без инвестиционных программ вырастут в 2022 году до 450 миллиардов рублей (390 миллиардов в 2021-м). Отдельной проблемой станет отток высококвалифицированных специалистов — покинуть отрасль могут до 30 процентов сотрудников. Кроме того, в целях экономии операторам связи и вещания придется сокращать штат на 15-20 процентов к концу этого года.

Ранее правительство утвердило меры поддержки отрасли в виде роста льготного кредитования и снижения налога на прибыль, но этого, уверены участники комиссии, мало. В качестве дополнительных действий они предлагают годичный мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи, снижение платы за радиочастотный спектр в два раза, обнуление ставки налога на имущество, снижение ставки по страховым взносам и освобождение от налогообложения доходы сотрудников отрасли связи.

Комментируя выводы комиссии, в Минцифры заявили, что не видят никаких проблем для стабильности работы, а государство уже в достаточной степени помогло компаниям. Также представитель ведомства намекнул, что работоспособность бизнеса зависит от самих компаний. Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко не исключил ситуации, когда для работы связи в более важных районах компаниям придется демонтировать уже установленное оборудование. Кроме того, он отметил, что нестабильность работы, скорее всего, будет выражена в ухудшении качества предоставляемых услуг.