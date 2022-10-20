В трех областях Украины начнутся веерные отключения электричества

«Укрэнерго» заявило о веерных отключениях электричества в трех областях Украины

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины начнутся веерные отключения электричества. Об этом заявил оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии диспетчерской центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что время отключения улиц определяет облэнерго.

Ранее в Киеве и Киевской области раньше срока начались веерные отключения электроэнергии. Данное решение объяснили предотвращением аварий. 20 октября в офисе президента Украины предупредили граждан о временном отключении электроэнергии. Кроме того, будет ограничено освещение улиц.