Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:05, 20 октября 2022Бывший СССР

В трех областях Украины начнутся веерные отключения электричества

«Укрэнерго» заявило о веерных отключениях электричества в трех областях Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины начнутся веерные отключения электричества. Об этом заявил оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии диспетчерской центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что время отключения улиц определяет облэнерго.

Ранее в Киеве и Киевской области раньше срока начались веерные отключения электроэнергии. Данное решение объяснили предотвращением аварий. 20 октября в офисе президента Украины предупредили граждан о временном отключении электроэнергии. Кроме того, будет ограничено освещение улиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму
Ветеринар высказался о влиянии смены премьеров Британии на кота Ларри
Указания матери Кардашьян о действиях с ее прахом после смерти смутили дочерей
Табачный гигант сократил поставки сигарет в Россию
На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам
Психотерапевт оценила опасность кукол Хагги Вагги для детской психики
В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации
Международные резервы России снизились
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения
Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.