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22:31, 20 октября 2022Спорт

«Зенит» одержал вторую победу в Кубке России

«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче Кубка России со счетом 2:1, Сергеев сделал дубль
Иван Сергеев

Иван Сергеев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 17-й минуте счет открыл нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев. На 46-й минуте он сделал дубль. На 79-й минуте отставание самарцев уменьшил полузащитник Александр Чиркович.

Таким образом, «Зенит» одержал вторую победу в Кубке России. Команда занимает второе место в турнирной таблице группы B, имея в активе шесть очков. «Крылья Советов» занимают третье место, также набрав шесть очков.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», а «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Обе встречи пройдут 8 ноября.

Анастасия Борисова
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