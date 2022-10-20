Ветеринар объяснил появление «зомби-косуль» в российском регионе

Ветеринар Шеляков: «зомби-косули» из Курганской области наелись отравленных грибов

Косули в Курганской области ведут себя неадекватно из-за того, что наелись отравленных ядохимикатами грибов или забродивших ягод. Такое предположение в беседе с News.ru высказал ветеринар Михаил Шеляков.

Шеляков объяснил появление в российском регионе «зомби-косуль» с кровоточащими глазами использованием сельскохозяйственных ядов. Химикаты, по словам ветеринара, могли попасть в воду и почву. Из-за этого в лесу выросли отравленные грибы и ягоды, наевшись которых животные стали вести себя странно.

Ветеринар считает, что отравившиеся косули оказались дезориентированы, что привело к самотравмированию: на всех больных косулях действительно много кровоподтеков, а из их глаз течет кровь и гной. «В таком состоянии косуля может спокойно не просто травмировать глаз, а например, вырвать с корнем», — описал он пугающие последствия интоксикации химикатами.

Специалист отметил, что это всего лишь гипотеза, а подтвердить или опровергнуть его слова смогут только результаты взятых у больных животных анализов и патологоанатомическое заключение о вскрытии умерших из-за недуга косуль.

Ранее сообщалось, что в Курганской области обнаружили 30 заразившихся неизвестной болезнью косуль. Зараженные животные пугающе выглядят и нетипично себя ведут: бегают по кругу и бьются в конвульсиях. В Госдуме призвали серьезно отнестись к инциденту с «зомби-косулями», так как патоген может быть опасен и для животных, и для людей.