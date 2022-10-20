В Госдуме отреагировали на видео с «зомби-косулями» в российском регионе

В Госдуме призвали серьезно отнестись к инциденту с «зомби-косулями» в Курганской области

Инцидент с «зомби-косулями» в Курганской области вызывает обеспокоенность, патоген может быть опасен. Так на соответствующее видео отреагировал первый зампред комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам парламентария, необходимо изучить этиологию этого заболевания, его происхождение, симптомы и заразность. Кроме того, нужно обеспечить локализацию тех животных, которые заражены или находятся в зоне заражения, добавил Бурматов.

«Мы сейчас отработаем с территориальным подразделением Россельхознадзора, чтобы все было эффективно и при этом гуманно. Потому что невиновные особи пострадать не должны, и в то же время не должны подвергаться риску жизнь и здоровье граждан», — подчеркнул депутат.

Ранее ветеринары обнаружили в Далматовском и Шадринском районе Курганской области порядка 30 обезумевших косуль, зараженных неизвестной болезнью. Местные охотники рассказали, что впервые заметили странно выглядящих и ведущих себя животных еще весной, однако это были единичные случаи.

