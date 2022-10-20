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15:30, 20 октября 2022Россия

В Госдуме отреагировали на видео с «зомби-косулями» в российском регионе

В Госдуме призвали серьезно отнестись к инциденту с «зомби-косулями» в Курганской области

Фото: Olena Khudyakova / Reuters

Инцидент с «зомби-косулями» в Курганской области вызывает обеспокоенность, патоген может быть опасен. Так на соответствующее видео отреагировал первый зампред комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам парламентария, необходимо изучить этиологию этого заболевания, его происхождение, симптомы и заразность. Кроме того, нужно обеспечить локализацию тех животных, которые заражены или находятся в зоне заражения, добавил Бурматов.

«Мы сейчас отработаем с территориальным подразделением Россельхознадзора, чтобы все было эффективно и при этом гуманно. Потому что невиновные особи пострадать не должны, и в то же время не должны подвергаться риску жизнь и здоровье граждан», — подчеркнул депутат.

Ранее ветеринары обнаружили в Далматовском и Шадринском районе Курганской области порядка 30 обезумевших косуль, зараженных неизвестной болезнью. Местные охотники рассказали, что впервые заметили странно выглядящих и ведущих себя животных еще весной, однако это были единичные случаи.

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Сергей Истомин
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