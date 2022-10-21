Корвет «Совершенный» провел стрельбы в Японском море

Экипаж корвета ТОФ «Совершенный» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы и принял участие в учениях по противовоздушной обороне (ПВО) в одном из полигонов Японского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Согласно замыслу мероприятия боевой подготовки, корвету предстояло пройти район с условной минной опасностью. Экипаж корабля, используя радиотехническое оборудование, своевременно обнаружил установленные условным противником минные заграждения и уничтожил их огнем артиллерийских установок АК-630», — отметили в сообщении.

После этого экипаж корабля отработал алгоритмы действий при организации ПВО. Расчеты радиотехнической боевой части выявили условную воздушную ракетную атаку корабля и применили зенитный ракетный комплекс «Редут», выполнив условные стрельбы. Также был задействован комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложной цели.

Корвет «Совершенный» проекта 20380 ввели в эксплуатацию в 2017 году. Корабль предназначен для патрулирования, поддержки морского десанта, а также поражения надводных и подводных кораблей противника. «Совершенный» несет противокорабельные ракеты «Уран».

В сентябре глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что российские сторожевые корабли проекта 11661 получат 24 ракеты «Калибр» вместо 8 «Уранов».