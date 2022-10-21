Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:33, 21 октября 2022Наука и техника

Корвет «Совершенный» провел стрельбы в Японском море

Экипаж корвета ТОФ «Совершенный» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы и принял участие в учениях по противовоздушной обороне (ПВО) в одном из полигонов Японского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Согласно замыслу мероприятия боевой подготовки, корвету предстояло пройти район с условной минной опасностью. Экипаж корабля, используя радиотехническое оборудование, своевременно обнаружил установленные условным противником минные заграждения и уничтожил их огнем артиллерийских установок АК-630», — отметили в сообщении.

После этого экипаж корабля отработал алгоритмы действий при организации ПВО. Расчеты радиотехнической боевой части выявили условную воздушную ракетную атаку корабля и применили зенитный ракетный комплекс «Редут», выполнив условные стрельбы. Также был задействован комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложной цели.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Корвет «Совершенный» проекта 20380 ввели в эксплуатацию в 2017 году. Корабль предназначен для патрулирования, поддержки морского десанта, а также поражения надводных и подводных кораблей противника. «Совершенный» несет противокорабельные ракеты «Уран».

В сентябре глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что российские сторожевые корабли проекта 11661 получат 24 ракеты «Калибр» вместо 8 «Уранов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине
Минюст признал иноагентом продюсера Роднянского
На Украину возрос поток наемников
Капризов стал лидером НХЛ по одному из показателей
Глава СКР поручил проверить нападение на генконсульство РФ в Лейпциге
Жительница Подмосковья выпала с пятого этажа и выжила
В США продадут дом знаменитого спортивного комментатора
Россиян предупредили об опасном хрусте в некоторых суставах
В России понадеялись на разъяснения от США об учениях НАТО
Телеведущая случайно оголила грудь на съемках рекламы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.