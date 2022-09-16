Вооружение российских «Гепардов» увеличат в три раза

Гендиректор «Ак Барс» Мистахов: вооружение корветов «Гепард» увеличат в три раза

Вооружение российских многоцелевых сторожевых кораблей проекта 11661 (шифр «Гепард 3.9») планируется увеличить в три раза. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

По его словам, вместо восьми «Уранов» корвет получит 24 ракеты «Калибр». Также корабль будет оснащен восемью зенитными ракетами новейшего комплекса «Ресурс» (экспортный аналог «Полимент-Редут»).

«"Гепард 3.9" — это новинка, "изюминка" этого года. На нем при водоизмещении 2200 тонн мы разместили 24 "Клаба", а также восемь шахт для "Ресурса". Это глубоко проработанный проект», — уточнил Мистахов.

В сентябре генеральный директор корпорации «Ак Барс» сообщил, что первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» Военно-морской флот России получит в 2022 году.

В феврале 2019 года научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин сообщил Mil.Press FlotProm, что волнение на море затрудняет применение высокоточного оружия на малых кораблях.