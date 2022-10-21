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10:29, 21 октября 2022Наука и техника

В России рассказали о способных уничтожить авианосец ракетах П-700

Эксперт Литовкин: ракеты П-700 способны уничтожить американский авианосец

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Для борьбы с американскими авианосцами российские атомные подводные лодки располагают ракетами П-700, способными использовать искусственный интеллект. Об этом «Свободной Прессе» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Когда запускаешь одну ракету, к ней присоединяются все остальные ракеты. Они летят в сторону авианосной ударной группировки, в воздухе распределяя цели между собой. Например, три ракеты идут на авианосец, еще одна или две — на крейсер и так далее. Таким образом они уничтожают все корабли», — отметил специалист.

По его словам, «таких ударов по противнику мы никогда не наносили, но возможность имеем».

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В феврале обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что СССР и впоследствии Россия не способны построить атомный авианосец из-за дефицита человеческого и финансового капиталов.

В июле 2019 года глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов сообщил, что создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

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Иван Потапов
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